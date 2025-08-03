İstanbul’da yaşayan Çorum’un tanınmış simalarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hemşehrimiz Opr. Dr. Sefer Kaya(81) hayatını kaybetti.
Opr. Dr. Emine Kaya’nın eşi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Çiğdem Kaya'nın babası Sefer Kaya, 5 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle GATA’daki ameliyatından sonra tedavi görmekte olduğu Ümraniye Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün Söğütlüçeşme Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem