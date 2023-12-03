Çorumlu Metalürji Mühendisi Berkay Gülcüoğlu, Ankara’daki evinde ölü bulundu.
34 yaşında hayatını kaybeden Berkay Gülcüoğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Egemen Gülcüoğlu’nun oğlu, Sarp Gülcüoğlu’nun ağabeyi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan emekli Prof.Dr. Lütfi Çöplü’nün teyzesinin torunu olan Berkay Gülcüoğlu’nun cenazesi, dün, Karşıyaka Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.