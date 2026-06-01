Fransa'nın Cernay şehrinde ikamet eden, Çorumlu gurbetçi Muhammed Said Şahin (29), tedavi gördüğü Colmar Pasteur Hastanesinde hayatını kaybetti.
Muhammed Said Şahin için Fransa'da cenaze namazı kılınarak helallik alındıktan sonra naaşı Türkiye'ye gönderildi.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar