Mutlak butlan kararı ile fiilen ikiye bölünen CHP''nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak merak konusu.

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, CNN TÜRK'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Ne Oluyor? programında gündem yaratan bir açıklama yaptı.

Gezici, "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını çok yakında açıklayacak." dedi ancak isim vermedi.

"KULİS DEĞİL NET BİLGİ"

Adayın niteliklerini sıralayan Gezici şunları söyledi;

-"Bu kulis bilgisi değil, net bir bilgidir.

-İsim ifade etmem doğru olmaz. Sürpriz bir isim olarak görebiliriz. -Fakat kuvvetli, çok güçlü bir isim olduğunu ifade edebilirim ve seçimi kazanabilecek bir aday.

-Toplumun tamamının kabul göreceği, Özgür Özel'in dahi hayır diyemeyeceği bir isim.