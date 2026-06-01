Çorum’un merkez ilçesine bağlı Karahisar köyünde kaybolduğu bildirilen iki küçük çocuk, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan arama kurtarma personeli, kayıp olduğu belirtilen çocukları çamura saplanmış halde tespit etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan çocuklar, ilk kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.