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Büyükler Nazmi Avluca Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın ve iki gümüş madalya kazandılar. Şampiyonada ASKİspor takım halinde birinciliği kazandı.

8-10 Aralık tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılan ve 350 civarında güreşçinin mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında heyecan dün beş sıkletin madalya maçları ile sona erdi. İlk gün yapılan beş sıklette Çorumlu güreşçilerden kürsüye çıkmayı başaran olmadı.

(97 kiloda ikinci olan Tansel Can Örtücünün ödülünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Çorumlu Avrupa Şampiyonu ve milli takım antrenörü Bayram Özdemir verdi)

İkinci gün mindere çıkan Ankara ASKİspor adına mücadele eden Çorumlu güreşçi Mehmet Çeker eleme maçlarını yenerek yükseldiği final maçında İstanbul Kasımpaşa kulübünden Erhan Karakuş’u ilk devredeki üstün oyunu ile 9-1 teknik üstünlük ile yenerek bu sıklette rakipsizliğini bir kez daha gösterdi ve Türkiye Şampiyonu oldu.

82 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor7dan Samet Yaldıran final maçında Ankara TEİAŞspor’dan Doğan Kaya ile karşılaştı. İlk devrede rakibi ile karşılıklı mücadele şeklinde geçerken bir anlık hatasından peş peşe verdiği sayılarla rakibine 11-3 yenilen Samet Yaldıran ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

(87 kiloda gümüş madalya kazanan Samet Yaldıran’ın ödülünü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Belediye Spor Müdürü Nadir Solak birlikte verdiler)

97 kilo finalinde ise Çorum Belediyespor’dan Tansel Can Örtücü ASKİspor’dan Beytullah Kayışdağı ile altın madalya mücadelesi verdi. Rakibi ile büyük bir mücadeleye giden Tansel Örtücü hücumda yaptığı hamlelerde sayı bulmakza zorlanınca maçı 3-1 kaybetti ve Türkiye ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu. ASKİ Spor Kulübü takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Ankara TEİAŞ Spor Kulübü ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

(Takım sıralamasında dereceye girenlerin kupalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu birlikte verdiler)

Şampiyonanın son gününde yapılan beş sıklette yapılan maçlar sonunda kürsüye çıkmayı başaran sporcular ve kulüpleri şöyle:

55 Kilogram: 1.Ömer Halis Recep(Konya Büyükşehir Belediyesi), 2.Şervan Çınar(ASKİ Spor Kulübü), 3.Muhammed Emin Çakır(Ankara TEİAŞ), 3.Emre Mutlu(Kayseri Şeker Spor Kulübü)

63 Kilogram: 1.Mehmet Çeker (ASKİ Spor Kulübü), 2. Erhan Karakuş (İstanbul Kasımpaşa), 3.Hakan Kızılaslan (Kayseri Şeker Spor Kulübü), 3.Ayhan Karakuş (İstanbul Kasımpaşa)

72 Kilogram: 1.Murat Dağ(ASKİ Spor Kulübü), 2.Muhammed Ali Göçen(Sakarya Büyükşehir Belediyesi), 3.Mehmet Mustafa Şahin(Ankara TEİAŞ), 3.Ahmet Altan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

87 Kilogram: 1.Doğan Kaya (Ankara TEİAŞ), 2.Samet Yaldıran (Çorum Belediyesi), 3. Doğan Göktaş(Ankara ASKİ), 3.Mehmet Ali Küçükosman (Rize Çaykur)

97 Kilogram: 1.Beytullah Kayışdağ(ASKİ Spor Kulübü), 2. Tansel Can Örtücü (Çorum Belediyesi), 3.Abdullah Arslan(Ankara Büyükşehir Belediyesi), 3.Doğan Yılmaz(ASKİ Spor Kulübü)