Karabük'te düzenlenen “Genç Sâda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” bölge finallerinde, 2023-2024 yılı Çorum il birincisi olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Muhammed Emir Gökmen bölge birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali" Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.

10 İLDEN 25 ÖĞRENCİ KATILDI

Ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmaya Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Bolu'dan 25 öğrenci katıldı.

Seçici kurul tarafından 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi.

MUHAMMED EMİR GÖKMEN BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

Lise kategorisinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenicisi Muhammed Emir Gökmen bölge birincisi oldu.

Muhammed Emir Gökmen Türkiye finallerinde Çorum'u temsil edecek.