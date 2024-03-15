Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit’e 2. Lig kırmızı grupta play-off mücadelesi veren Menemen FK ile ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor arasındaki zorlu maçı yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Menemen İlçe Stad’ında oynanacak Menemen FK - Denizlispor maçında Ahmet Ecevit’in yardımcılıkları ise Ankara’dan Hüseyin Can ve Kayseri’den Furkan Ulu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Kayseri’dan Ramazan Haymana. Maçta gözlemci olarak ise Evren Atış görev yapacak.

Grupta Menemen FK 48 puanla yedinci sırada ve play-off için zorlu bir yarış veriyor.

Denizlispor ise son haftalardaki çıkışı ile 27 puanla 18. sırada bulunuyor.