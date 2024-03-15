Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı 3. lig 3. grupta pazar günü oynanacak Osmaniyespor FK ile Akhisarspor takımları arasındaki zorlu maçı yönetecek.

3. lig 3. grupta 24. hafta maçında Osmaniyespor FK ile Akhisarspor takımları pazar günü saat 14’de 7 Ocak Stad’ında karşılaşacak.

Maçı ilimiz C Klasman hakemi Celal Bayraklı yönetecek yardımcılıklarını ise Ankara’dan Beran Yalçın ve Murathan Çomoğlu yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Zonguldak’tan Enis Akça. Maçın gözlemcisi ise Cüneyt Taner.

Ligde ev sahibi Osmaniyespor FK takımı 22 maçta topladığı 26 puanla 10. sırada ve bir yandan play-off hattını kovalarken diğer yandan alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. A

khisarspor takımı ise 21 maçta 18 puanla 12. sırada ve düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veriyor.