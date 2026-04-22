Çorumlu Matematik öğretmeni Murat Saat yönetimindeki Zorlu Koleji Samsun Basketbol takımı Kadınlar Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Çorum’da Matematik öğretmeni olmasına karşın Basketbol çalışmalarında görev yapan, Fenerbahçe Basketbol Okulu, Basketbol Akademi takımlarında ve okulunda basketbolda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Murat Saat üç yıl önce tayini çıkar gittiği Samsun’da basketbolda gelişimini sürdürdü.

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon başından beri fırtına gibi esen Zorlu Koleji Samsun Basketbol Kulübü, sezonu lider tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Parkede sergilediği üstün performans ve istikrarla şampiyonluk ipini göğüsleyen Samsun temsilcisi, şehre büyük bir coşku ve gurur yaşattı.

Bu yıl kazanılan Federasyon Kupası'nın ardından gelen bu şampiyonluk, kulübün başarılı sezonunu çifte zaferle taçlandırdı.

Süper Lig biletinin alınmasıyla birlikte yeni sezon planlamalarına da hızla geçiş yapacaklarının altını çizen Başkan Zorlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Süper Lig'e yükselmek en büyük hedeflerimizden biriydi ve bugün bunu başardık. Şampiyonluğun tadını çıkaracağız ancak asıl işimiz şimdi başlıyor. Hiç vakit kaybetmeden seneye mücadele edeceğimiz Süper Lig için hazırlıklarımıza ve planlamalarımıza başlayacağız. Hedefimiz, Samsun'u basketbolun en üst seviyesinde de kalıcı ve güçlü bir şekilde temsil etmektir." Zorlu Koleji Samsun Basketbol Kulübü'nün önümüzdeki sezon Süper Lig'de sergileyeceği mücadele şimdiden spor kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor.