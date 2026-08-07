Yozgat’ta otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Alaca nüfusuna kayıtlı 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yozgat merkez ilçesi D-795 karayolu Deremahal köyü kavşağında 17.30 sularında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat istikametine seyir halindeki H.S. idaresindeki 34 ZL 4215 plakalı minibüs, Deremahal köyü yolundan anayola çıkan S.E. idaresindeki 06 TVP 86 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 06 TVP 86 plakalı otomobilde bulunan Seyit Erçin ve Süleyman Elmalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.