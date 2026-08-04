Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 3’ü ‘hırsızlık’, 2’si ‘dolandırıcılık’ suçundan olmak üzere 19 şahıs yakalandı.

Kentte hakkında kayıp müracatında bulunan 4’ü kadın olmak üzere 6 vatandaş da ekipler tarafından bulunuldu.