Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir limanda ağır tonajlı forkliftin altında kalan Çorumlu işçi hayatını kaybetti.

Asıl mesleği tiyatro oyuncusu olan Feridun Akın, taşeron olarak çalıştığı bir limanda ağır tonajlı forkliftin altında kaldı.

Feridun Akın'ın forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, talihsiz işçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen amatör tiyatro oyuncusu Feridun Akın, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.