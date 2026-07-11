İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki forklift sürücüsü Fahri İskilipli hayatını kaybetti.
Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta suni çimen yüklü forkliftin yokuş aşağı seyri sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki bir evin bahçe boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fahri İskilipli'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan İskilipli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fahri İskilipli'nin cenazesinin 12 Temmuz Pazar günü Osmancık ilçesine bağlı Gecek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.