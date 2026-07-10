Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde Y.Ü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Y.Ü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekiplerince çevrede yapılan aramada Gelincik Sokak'taki boş bir arsada tabanca bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı