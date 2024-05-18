Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Elektronik Para Kuruluşu lisansıyla faaliyetlerini sürdüren AHL Pay, fiziki altın satışlarında Türkiye'de önemli bir ilke imza attı.

AHL Pay markasıyla faaliyet gösteren Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, bir yeniliği hayata geçirerek adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışlarına başladı. Şirket, Türkiye'de adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışına başlayan ilk lisanslı finans kuruluşu oldu.

AHL Pay kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden satın aldıkları altın ve gümüş ürünler, siparişte belirtilen adrese sigortalı olarak teslimatı gerçekleştirilen ürünler arasında gram altın (1 gram, 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram), Cumhuriyet altını (çeyrek altın, yarım altın, tam altın), külçe altın (1 kilogram) ve gram gümüş (50 gram, 100 gram) seçenekleri bulunuyor.

Uygulama üzerinden adrese teslim satışı gerçekleştirilen ürünler, kuyumculuk web siteleri ve pazaryeri uygulamalarına kıyasla çok daha uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

'Satış fiyatlarımız konusunda oldukça iddialıyız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, birçok bankanın ve elektronik para kuruluşunun gündeminde olan adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı konusunda ilk uygulayan finans kurumu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çetin, Ahlatcı Holding'in bir iştiraki olmalarının bu konuda bir ilke imza atmalarında en önemli etken olduğuna dikkati çekerek, 'Bu hizmetimizi Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri işbirliği ile gerçekleştirmekteyiz. Gram altın, Cumhuriyet altınları, külçe altın ve gram gümüş kategorilerindeki 13 farklı ürünü, Türkiye'nin dört bir yanına sigortalı olarak birkaç gün içerisinde ulaştırıyoruz. Satış fiyatlarımız konusunda oldukça iddialıyız.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki en uygun online satış fiyatının AHL Pay'de olduğunu gözlemlediklerini aktaran Çetin, 'Ülkemizde online fiziki altın satışlarının gerçekleştiği kuyumculuk web siteleri ve pazaryeri uygulamalarına kıyasla çok daha uygun fiyatlar sunuyoruz. Üretim, kargo ve sigorta süreçlerini, sahip olduğumuz ödeme altyapısı ile özenle kurgulayarak ödeme maliyetlerinin azalmasını sağladık ve bu çalışmalarımız sonucunda satış fiyatlarını piyasadan çok daha uygun hale getirdik.' açıklamasında bulundu.