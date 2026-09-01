Sungurlu’da üretim yapan ARCA Savunma, dünyanın en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesine ilk kez girdi. 53’üncü sırada yer alan şirket, Türkiye’den listeye giren 5 savunma sanayii firmasından biri oldu.

Sungurlu, savunma sanayiindeki üretim gücüyle uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Sungurlu’da faaliyet gösteren ARCA Savunma, dünyanın önde gelen savunma sanayii kuruluşlarını sıralayan Defense News Top 100 listesine ilk kez girerek büyük bir başarıya imza attı.

ARCA Savunma, küresel savunma şirketlerinin yer aldığı listede 53’üncü sırada kendisine yer buldu.

Sungurlu’daki tesisten küresel pazara

ARCA Savunma’nın listeye girmesinde, yüksek üretim kapasitesi ve ihracat odaklı büyümesinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Sungurlu’daki tesislerinde 60 mm’den 155 mm’ye kadar havan ve topçu mühimmatları ile 122 mm roketler üreten şirket, aynı zamanda patlayıcı üretim kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

Şirketin üretim faaliyetleri yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmıyor. ARCA Savunma, farklı ülkelerle gerçekleştirdiği yüksek hacimli ihracat anlaşmalarıyla küresel savunma sanayiinde de ağırlığını artırıyor.

Milyar dolarlık anlaşmalar

ARCA Savunma’nın son dönemdeki büyümesinde uluslararası anlaşmalar önemli bir yer tutuyor.

Şirketin Bulgaristan ile 2,2 milyar dolarlık mühimmat anlaşması gerçekleştirdiği, ayrıca Estonya’da yeni bir üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

SAHA 2026 kapsamında açıklanan yüksek tutarlı sözleşmeler de şirketin uluslararası pazardaki büyümesini ortaya koyan gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye’den 5 şirket Top 100’de

Defense News Top 100 listesinde ARCA Savunma’nın yanı sıra Türkiye’den 4 şirket daha yer aldı.

ASELSAN, 43’üncü sıradan 40’ıncı sıraya yükselirken, ROKETSAN 71’incilikten 64’üncülüğe çıktı.

TUSAŞ 47’nci sıradan 48’inci sıraya gerilerken, MKE listede 81’inci sırada yer aldı.

Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin sıralandığı listede 5 şirketle temsil edildi.

Sungurlu için dikkat çekici başarı

ARCA Savunma’nın dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına 53’üncü sıradan girmesi, Sungurlu’nun savunma sanayiindeki üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi.

Sungurlu’da başlayan üretimin, milyarlarca dolarlık uluslararası sözleşmelere ve küresel ölçekte bir savunma şirketi sıralamasına dönüşmesi, kent açısından da önemli bir sanayi ve ihracat başarısı olarak değerlendiriliyor.

Sungurlu’nun savunma sanayiindeki yükselişi, ARCA Savunma’nın Defense News Top 100 başarısıyla dünya vitrinine taşındı.