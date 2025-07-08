Çorumlu Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kalarak şehit oldu.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan 852 Rakımlı Tepe’deki mağarada, 2022 yılında şehit olan Çorumlu Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kalmış, hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bozyayla köyü nüfusuna kayıtlı Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, Pençe Kilit Harekâtı’nın başlangıcında 28 Mayıs 2022’de şehit oldu. Ancak naaşı bulunamadı.

Bölgede, Şehit Bozkurt’un naaşının bulunması için birlikler tarafından planlı olarak arama-tarama çalışması yapılıyordu.

Olayın yaşandığı mağara yaklaşık iki yıl önce operasyonla mühürlenmişti. Şehidin naaşının terör örgütünün geçmişte hastane olarak kullandığı ve Üsteğmen’in şehit düştüğü bölgenin yakınındaki bu üç katlı, 30 odalı mağarada olabileceği şüphesi ile arama tarama çalışması başlatıldı. Bölgeye, istihbarat, mühimmat ve istihkam unsurlarının da yer aldığı birlikler sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan timler tarafından mağaraya önce eğitimli köpek gönderildi. Köpek, bir süre sonra mağranın içinden sağ olarak geri döndü. İlk grupta yer alan altı asker, mağaranın içine girdi.

İçerideki grup ile bağlantı kesilince altı kişilik ikinci grup da mağaraya girdi. İkinci grup ile de temas kesilince bu kez 13 asker daha mağaranın içine girdi. Son giren askerler, ilk etapta mağara içinde metan gazından etkilenen ikinci gruptaki beş askeri çıkardı. 13 asker de bu sırada gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen 12 asker şehit düştü.

Mağaranın derinlere doğru inen üç katlı bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Askerlerin, 2022 yılında şehit olan Çorumlu Bozkurt’u bulma motivasyonu ile mağaranın daha önce girilmeyen bölgelerine de indikleri ve oksijenin insan hayatı için tehlike oluşturabilecek seviyelere indiği bölgede arama yaptıkları bildirildi.