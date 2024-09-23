İzmir’de devam eden Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Çorumlu sporcu Tayfun Güngör de podyuma çıkacak.

18 Eylül’de başlayan ve dün yapılan müsabakalar ile sona eren Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçmeleri İzmir Gaziemir Fuar Merkezi’nde yapıldı. Çorum Alaca Eren Köyü’nden Tayfun Güngör şampiyona ve milli takım seçmelerinde dün podyuma çıktı.

Tayfun Güngör hedefinin milli takım seçmesinde başarılı olarak Dünya Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istediğini söyledi.

Güngör, Dünya Şampiyonasının Amerika’da Lasvegasta yapılacak olar Mr. Onimpia müsabakalarında ilk kez Çorum’u ve ülkemisi temsil etmek için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.