Çorumlu genç antrenör Çankırı 1. Amatör Küme’de takımını şampiyonluğıa taşıdı. Metehan Fırat yönetimindeki Çerkeş Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çankırı AmatörLigi son maçında şampiyonluğun iki adayı Çerkeş Belediyespor ile Ora Belediyespor takımları final maçında Orta sahasında karşılaştı. İlk yarısı beraberlikle biten maçın 70.dakikasında Engin ile Orta takımı öne geçti. Çerkeş Belediyespor 90+5. dakikada Ali Doğukan’ın golü ile 1-1 beraberliği sağladı.

Bu dakikadan sonra gerilim yaşanan maçta Orta Belediyespor’dan iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve taraftarların sahaya girmesi ile büyüyen olaylar emniyet güçlerinin çabası ile sonuçlandı ve sahadan 1-1 beraberlik ile ayrılan Çerkeş Belediyespor takımı şampiyonluğu kazandı.

Ahlatcı Çorum FK alt yapısında futbola başlayan ve daha sonra A takıma kadar yükselen Metehan Fırat ardından Elazığ Belediyespor ve son olarak Eti Lisesi takımlarında futbol oynadıktan sonra Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak göreve başladı.

İki sezondur Çerkeş Belediyespor takımında antrenör olarak görev yapan Metehan Fırat yönetiminde mavi beyazlı takım Çankırı Şampiyonluğunu kazandı. Fırat ‘ Bu sezon büyük hazırlıklarla ligi katılıp şampiyonluk için bir takım kurduk ve birbirinden değerli arkadaşlar ile bu işi başarıyla tamamladık. Şimdiki amacımız ise Çankırı FK nın bal liginde play off ları garantilediği için onların maçlarını bekleyeceğiz. İnşallah çankırı FK 3. Lige çıkarsa baraj maçı oynamadan önümüzdeki sezon Çankırı’yı BAL liginde temsil edeceğiz’ dedi.