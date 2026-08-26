Ankara oto sanayisinde edindikleri yıllara dayanan tecrübeyi Çorum'a taşıyan Hüseyin, Caner ve Dursun Yaşar kardeşler, Çakır Pro Servis'i hizmete açtı.

Çorum Sanayi Sitesi 53. Sokak No: 4 adresinde faaliyet gösteren firma, araç sahiplerine profesyonel servis hizmeti sunuyor.

TÜM ARAÇLARIN HASAR ONARIMI YAPILIYOR

Firma hakkında bilgiler veren Caner Yaşar, servislerinde kaporta, boya, mekanik bakım, boyasız göçük düzeltme, periyodik bakım, hasar onarımı, arıza tespiti, klima bakımı, detaylı temizlik ve yedek parça hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.

KAZA ANINDA RAPOR VE SİGORTA DESTEĞİ

Çakır Pro Servis'in çeşitli sigorta şirketleriyle anlaşmalı olarak hizmet verdiğini belirten Caner Yaşar, kaza durumunda müşterilerine rapor tutma ve çekici hizmeti de sunduklarını ifade etti.

Tecrübeli usta ekibiyle Çorumlu hemşehrilerine kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Yaşar, tüm araç sahiplerini Çakır Pro Servis'e beklediklerini belirtti.