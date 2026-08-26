Arca Çorum FK'dan eski kulübü Al-Zawraa SC takımına kiralık olarak gönderilen Iraklı Hasan Abdulkareem, dün 'Uğur Uçar'a ateş püskürdü' şeklinde çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yazılanların doğru olmadığını açıkladı.

Çorum FK ya da teknik ekip hakkında saygısızlık içeren herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Abdulkareem; "Son günlerde bazı Arapça ve Türkçe sosyal medya sayfaları ile farklı internet sitelerinde şahsıma ait olduğu iddia edilen bazı açıklamalar yayımlandı. Açıkça belirtmek isterim ki; hiçbir basın kuruluşuna röportaj vermedim, bana atfedilen bu sözlerin hiçbirini söylemedim ve Çorum FK ya da teknik ekibimiz hakkında saygısızlık içeren herhangi bir açıklamam olmadı." dedi

Son dönemde teknik heyetin sportif değerlendirmeleri doğrultusunda, yeterli maç süresi bulma ihtimalimin sınırlı olacağı netleştiğini belirten Iraklı futbolcu, buna karşılık başkan Savaş Balçık'ın her zaman kendisine destek olduğunu ve takımda kalmasını istediğini söyledi.

'Kulüple yaptığımız görüşmelerin ardından, sezon sonuna kadar Al-Zawraa'ya kiralık olarak gitmenin daha fazla süre almam, maç ritmimi korumam ve gelişimimi sürdürmem açısından en doğru çözüm olduğuna karar verdik.' diyen Abdulkareem; "Çorum FK'ya, başkanımıza, yönetimimize, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza büyük saygı duyuyorum. Kulübümle sözleşmem devam ediyor ve kiralık dönemimin ardından yeniden Çorum FK'ya döneceğim. Kamuoyunun, yalnızca doğrudan tarafımdan yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederim." ifadelerini kullandı