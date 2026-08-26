Genç yaşta evinde hayatını kaybeden Burak Boztepe, Çorum Merkez Sarimbey Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

35 yaşındaki Burak Boztepe, Bahabey Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki dairesinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Boztepe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Önceki dönem CHP Merkez İlçe Başkanlarından merhum Kadir Boztepe'nin oğlu olan Burak Boztepe için Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat'ın gülbengleri eşliğinde Hakka yürüme ve rızalık alma erkanı düzenlendi.

Burak Boztepe, daha sonra Sarımbey Köyü’nde toprağa verildi.