Ankara’da faaliyet gösteren Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (ÇHDF), düzenlediği “Dayanışma Yemeği” ile üyelerini ve destekçilerini bir araya getirdi.

Etkinlik, Çorum kültürünün tanıtılması ve hemşehriler arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla organize edildi.

Gece boyunca katılımcılar, Çorum’a özgü türküler eşliğinde halaylar çekerek dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Etkinlikte, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği dile getirildi.

Etkinliğe, siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından birçok önemli isim katıldı.

Katılımcılar arasında; CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, Ankara İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yer aldı.

Yapılan açıklamada; “Bu tür organizasyonlar, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak adına büyük önem taşıyor. Bizler, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha umutla bakıyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz sürece hemşehrilerimiz için daha güçlü bir dayanışma ortamı oluşturabiliriz. Demokrasiye ve sosyal adalete olan bağlılığımızla, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Çorumlular olarak her zaman dayanışma içinde olmalı, güçlü bir toplum inşa etmeliyiz.” denildi

Dayanışma Gecesi, sanatçılar Gülsüm Kahraman, Tülay Örten Yıldız, Haydar Kemeç ve Sadık Erkmen’in sahnesiyle türküler ve halaylar eşliğinde devam etti.