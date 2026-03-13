Çorum Belediyesi Eskiciler Sokak ve Sanatçılar Sokağı'ndaki 27 tane dükkanı ihaleyle kiraya verecek.

Dünyanın en dar arastası olarak bilinen ve restore edilerek turizme kazandırılan Eskiciler Sokak'taki (Dikiciler Arastası) 4 ile 8 metrekare büyüklüğündeki 11 tane dükkan ile Sanatçılar Sokağı'ndaki 6 metrekarelik 16 dükkan kiraya verilecek.

5 yıllığına kiraya verilecek dükkanların 1 yıllık kira bedelleri ise 10 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyor.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacak dükkanların kiralama ihalesi 31 Mart Pazartesi günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.