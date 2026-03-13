Gece saatlerinde Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Çorum'da da hissedildi.

Sarsıntı Çorum, çevre iller ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem, saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tokat'a komşu illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, panikle sokağa çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etti. Meydana gelen deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken ekipler saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.