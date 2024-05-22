Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Milliyet Gazetesi, yaptığı yanlı ve taraflı haber ile Çorumspor taraftarlarının tepkisini topladı.

Süper Lig için mücadelede eden iki takımın mücadelesini yazmak yerine Bodrumspor'u tam sayfa köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi, Çorum FK ile ilgili gazetede tek kelime yer verilmedi.

MİLLİYET BODRUM'UN GAZETESİ Mİ?

Finale giden iki takım varken, Bodrumspor'un gazetesi gibi hareket eden Milliyet Gazetesi, üstüne ilk maçta skandal kararlara imza atan maçın hakemi Kadir Sağlam'a 'Sağlam' güzelleme yapmış.

Çorum'da 'Milliyet Gazetesi almıyoruz' diyen Çorumspor taraftarları Milliyet Gazetesi ve yazarlarını kınayarak Milliyet Gazetesi'ni okumamak için kampanya başlattı.