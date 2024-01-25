U 16 Liginde gruplarda final grubu heyecanı dün oynanan beş maçla devam etti.
B grubunda Hattuşa Gençlikspor Çorumspor'u farklı yenerek geldi play-off yolunda büyük avantaj yakaladı.
SAHA: Devane.
HAKEMLER: İsmail Sırma, Abdullah Enes Gökgüney, Sefa Kabak.
ÇORUMSPOR: Furkan Efe, Berkay, Kartal, Umut, Umut Efe, Yusuf, Baran Efe, Rıfkı Yiğitcan, Gökay, Mete, Rüzgar, Buğra, Ali Ramazan, Bayram, Berat.
HATTUŞA GENÇLİKSPOR: Ayaz, Abduslamet, Göktuğ, Beytullah, M. Enes, Mutlu Çağlar, Mert Ali, Necdet, Furkan, Mevlüt Ege, Mustafa, Eren, Batuhan, Rüzgar, Yağız, Emre, Ahmet, Mevlüt Efe.
GOLLER: 10. dak. Beytullah, 13. dak. Mutlu Çağlar, 27. dak. Mevlüt Eyüp, 30. dak. Rüzgar, 45. 55. ve 60. dakikalarda Necret, 67. dak. Mustafa (Hattuşa Gençlikspor), 45. dak. Umut (Çorumspor).