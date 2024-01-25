Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor’un evinde oynayacağı sezon son maçı olan Çankırı Birlikspor maçını ilimizden Eyüp Burak Cerit yönetecek.

Pazar günü saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak Sungurlu Belediyespor ile Çankırı Birlikspor arasındaki maçta Eyüp Burak Cerit’in yardımcılığınıda ilimizden Ali Osman Kaya yönetecek.

Maçta gözlemci olarak ise ilimiz voleybol il temsilcisi ve aynı zamanda klasman gözlemcisi Mahmut Uysal görev yapacak.

Grup'ta play-off mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor evinde bu maçı kazanarak avantajını son maça taşımak istiyor.