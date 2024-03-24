Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada yeni dönem hayata geçirmeyi vadettiği Melikgazi Yaşam ve Ticaret Alanı projesi hakkında bilgiler verdi.

Geçtiğimiz ay kamuoyuna açıklanan, her biri birbirinden kıymetli projelerle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Hayata geçireceğimiz projelerimizle Çorum’u Anadolu’nun ortasında bir yıldız gibi parlatacağız” dedi.

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2019 yılından beri her alanda yaptıkları çalışmalarla şehrin adeta çehresini değiştirdiklerini, yeni dönemlerinde de hayata geçirecekleri projelerle de Çorum’u Anadolu’nun yıldızı haline getireceklerini kaydetti.

Başkan Aşgın, yeni dönem projeleri arasında yer alan Melikgazi Yaşam ve Ticaret Alanıyla ilgili bilgiler vererek, “Burada gastronomi ve rekreasyona dayalı yeni yaşam ve ticaret alanı oluşturacağız. İnşa edeceğimiz gösteri havuzunun etrafında şekillenecek bu yeni yaşam alanında her yaştan vatandaşımızın istifadesine sunacağımız alışveriş merkezi, süs havuzu, gastronomi merkezi, sinema salonları, kafeteryalar, spor merkezi, çocuk oyun alanları yer alacak” dedi.

Projenin tamamlandığında görüntüsüyle diğer şehirleri adeta kıskandıracağını ifade eden Aşgın, “Burası Dubai değil, Çorum. Nasıl bir vahada Dubai doğmuşsa, Çorum da Anadolu’nun ortasında bir yıldız gibi parlayacak. 72 bin 500 m2 alanda bambaşka bir şehir inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.