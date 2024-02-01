Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’u asayişte değil, sanayi, turizm ve sosyal gelişmişlikte birinci olarak görmek istediklerini söyledi.

Açıklamasında şehrin artan asayiş olaylarına dikkat çeken Alper Bilan, “Yıllarca huzur içinde yaşadığımız ilimizin son yıllarda asayişle ilgili yaşadığı sorunlar bizleri çok üzmekte ve rahatsız etmektedir. İlimizi sanayide, turizmde, temizlik ve sosyal yapıdaki gelişmişlikle birinci sırada görmek isteriz” dedi.

‘VALİMİZE HASSASİYETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Asayiş olaylarının en çok olduğu illerden biri olarak anılmanın tüm Çorumlular açısından sıkıntılı bir durum olduğunu ifade eden Alper Bilan, “Güvenliğin olmadığı ortamda insanlar huzurlu olamaz. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz gece gündüz devlet güvencesi ve koruması altında rahatlıkla kentin her yerinde özgürce gezip dolaşabilmesini istiyor. Çorumumuzun eski huzurlu günlere dönmesi için tüm yetkililerden bu sorunun biran önce çözümü için destek istiyoruz. Sayın valimize ayrıca ilimize gelmiş olduğu günden bu güne problemin çözümü için göstermiş olduğu hassasiyete de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.