Adana'nın Kozan ilçesinde balık tutmak için baraj göletinde yüzerek karşıya geçmeye çalışırken bir anda ortadan kaybolan ve cesedi 17 gün soran bulunan Oktay Sarıtiken, gözyaşları arasında toprağa verildi.

35 yaşındaki 3 çocuk babası Çorumlu Oktay Sarıtiken girdiği baraj göletinde 17 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için gittiği Adana'nın Kozan ilçesinde baraj göletine giren Sarıtiken, Kavşak Bendi Barajı Göletin’de yüzerek karşıya geçmeye çalışırken bir anda ortadan kayboldu.

3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'in 17 gündür süren arama kurtarma çalışmasında su altı robotları cansız bedenine ulaştı.

Ankara’dan ilçeye gelen Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in 35 metre derinlikte ve baraj göletine girdiği yerden 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Talihsiz gencin cenazesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçeköy köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.