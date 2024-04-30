İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, DSİ’nin Çorum’da toplam 96 projesi olduğunu ancak bunlardan hiçbirinin tamamlanamadığını söyledi.

2024 yılı 1.dönem itibariyle 49 projenin devam ettiğini, 1 projenin ihale aşamasında olduğunu, 46 projenin ise ihale edilmeyi beklediğini aktaran Ceylan, DSİ’nin Çorum’daki en önemli projelerinin birinin Sungurlu Barajı olduğunu söyledi.

Yüzde 43’ü tamamlanan baraj projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlandığını ifade etti.