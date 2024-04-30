Çorum’da 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 38milyar 592 milyon lira bütçeli 297 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

2024 yılı içerisinde gelen ödeneğin yüzde 14,97’si harcanmış ve toplam harcama proje tutarlarının %45,53’üne ulaştığını belirten Vali Dağlı, yürütülen 297 projenin yüzde 4,71’i (14 proje) tamamlandığını, yüzde 55,22’si (164 proje) devam ettiğini, yüzde 4,38’i (13 proje) ihale aşamasında olduğunu, geriye kalan 106 projenin ise başlanılamadığını kaydetti.

Vali Dağlı; “Yürütülen projelerin sektörel dağılımına bakıldığında, proje sayısı açısından diğer Kamu Hizmetleri Sosyal (95) projeyle ağırlıkta olduğu görülürken, proje bedeli açısından Ulaştırma-Haberleşme Sektörü önde yer almaktadır.” dedi

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.