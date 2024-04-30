Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yarın kutlanacak 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle iki caddede araç parkına izin verilmeyeceğini açıklayarak sürücüleri uyardı.

Emniyetten yapılan açıklamada;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Gazi Caddesi ile Saat Kulesi arası ve Bahabey Caddesi Lokal Kavşağı ile Gazi Caddesi arası saat 09.00 itibariyle trafik iki taraflı kapalı olacağından araç parklarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bahse konu tarihte belirtilen adreslere araçlarını park etmemeleri hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi