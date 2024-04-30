İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü parkında parkında bulunan 30 ton/saat kapasiteli asfalt plentinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını bu yüzden Çorum-Samsun yolu 5.km’de 120 ton/saat kapasiteli yeni bir tesis kurulacağını açıkladı.

Eski tesisin kullanım ömrünü tamamladığını dile getiren Silov; “Çorum-Samsun Devlet yolu 5. Km Çomar Mahallesi mevkiinde 85 dönümlük arazi üzerinde, tüm ÇED izinleri alınmış ve arazi çalışmaları tamamlanmış olan, 120 ton/saat kapasiteli asfalt plenti kurulması planlanmaktadır. Asfalt plenti ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılmış ve sözleşme aşamasına gelinmiştir. Bu yaz sezonu içinde faaliyete geçirilmesi planlanmakta olup, Çorum ilindeki tüm BSK yollarda onarım ve yeniden yapım çalışmalarının etkin şekilde yapılması planlanmaktadır.” dedi