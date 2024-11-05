Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Hilal Çebeci dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çorumluları kızdırdı.

Bir dönem meşhur olduktan sonra ortadan kaybolan ve adı bile unutulan Cebeci, Çorum üzerinden yeniden meşhur olmaya çalışıyor.

Sosyal medya hesabı twitter'dan 'Çorum diye bir il varmış, hayatımda ilk kez duyuyorum.' şeklinde paylaşım yapan ünsüz şarkıcıya Çorumlular tepki gösterdi.

2024 yılında albüm çıkaran ve tutmayan bu ünsüz, Çorum üzerinden kendine prim yapmaya çalışsa da Çorumlular sosyal medyadan gereken cevabı verecektir.

Kendini elit ve ülkenin sahibi sanan Cebeci ve bunun gibilerin Çorum'u ve Anadolu'yu tanımaması Türk kültüründen ve Türk milletinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.