Çorum FK maçı sonraıs açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Çorum FK'yı iyi analiz ettiklerini belirterek, “Evimizde kazanmak güzel, istediğimiz bir 3 puan. Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Antrenmandaki oyuncuların performansı ve özellikle daha önce oynadığımız sistem anlamında 5-3-2, 5-4-1 gibi dizilişini değiştirip takımı 4-3-3 olarak diziliş olarak maça hazırladık. Buna takım çok iyi reaksiyon verdi. Hangi oyuncuma görev verdiysem antrenman içerisinde en iyi şekilde bunu cevap verdiler. Tabii ki bu da bugünkü maça yansıdı. Maçın hikayesini gelecek olursak çok iyi analiz ettiğimiz bir Çorum takımı var. Çorum takımı kağıt üstüne baktığınız zaman gerçekten yetenekli oyunculara sahip, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama bunu yaparken de takım oyunu oynarken de savunma anlamında sıkıntıları vardı. Özellikle koridor araları blok arası boşluklarda biz özellikle 8 numaralarımızı veya rotasyonda 2-3 numaralı oyuncularımızı değerlendirerek onları kademe kademe pas şeklinde geçtik. Bunda da özellikle ilk yarı bir iki tane Paul’un sol koridordan girdiği iki üç tane ve sonuçlandıramadığı pozisyon var. İkinci yarı yine iki üç tane Paul, Eren ve Daniel girdi. Belki de ligin en fazla pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesini oynadık. Tabii bu konuda dediğim gibi milli takım arasını çok iyi değerlendirdik. 3 puan aldık. Bunu devam ettirmek zorundayız. Evimizde özellikle kazandık ama bunu deplasmanda devam ettirmek zorundayız. Bunun farkındayız. Futbolcularımı kutluyorum. Buraya gelen taraftarı kutluyorum. Çok büyük emek var burada, inşallah bundan sonra hep beraber başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Editör: İhlas Haber Ajansı