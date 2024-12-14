Çorum’un başarılı işadamlarından Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum FK ile Amedspor arasında oynanacak maça Diyarbakırlı tüm kuyumcuları davet etti.

Ahlatcı, yıllardır sektörde birlikte çalıştıkları isimleri Çorum’da ağırlamaktan ve misafir etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

OĞUZHAN YALÇIN ANLATTI

Geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında önemli mesajlar veren Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kulübün isim sponsoru Ahmet Ahlatcı ile yaptığı bir görüşmeyi anlattı. Yalçın, Ahmet Ahlatcı’nın Diyarbakır’daki tüm kuyumcuları Çorum’daki maça davet ettiğini, şehirde ağırlamaktan ve misafir etmekten mutluluk duyacağını aktardı.

AHLATCI ÖZELLİKLE BEKLİYOR

Oğuzhan Yalçın şöyle konuştu: “Kulübümüzün isim sponsoru değerli işadamımız Ahmet Ahlatcı, Amedspor ile oynayacağımız maça Diyarbakır’daki tüm kuyumcuları davet etti. Kendisi Çorum’a gelecek misafirlerle bizzat ilgileneceğini ve kendilerini özel olarak beklediğini söyledi. Bu güzel daveti sizler aracılığıyla paylaşmış olalım.”