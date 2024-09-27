Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Çorum'da Ağustos ayında 580 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

8 ayda 2 milyar 500 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, Ağustos ayında 2024 yılının en yüksek rakamlarına ulaştı.

Çorum'da ithalat ise 220 milyon dolar açıklandı.

Çorum Apustos ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye'de en fazla ihracat yapan 8 il oldu.

Çorum'u sadece İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Gaziantep geçti.