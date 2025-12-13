Osmancık Belediyesi, kendi asfalt üretim tesisinde ürettiği sıcak asfaltla ilçede ilk serim uygulamasını gerçekleştirdi.

Eymir Mahallesi'nde Kapalı Yüzme Havuzu çevresinde başlatılan çalışma kapsamında toplam 1750 metrekarelik alana 8 santimetre kalınlığında, yaklaşık 350 ton sıcak asfalt serildi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sıcak asfalt çalışmalarının başlamasının ilçe için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Artık kendi ürettiği asfaltı kendi yollarına döken bir belediye olduklarını belirten Gelgör, "Kendi tesisimizde ürettiğimiz sıcak asfaltla ilk uygulamamıza Kapalı Yüzme Havuzu bölgemizde başladık ve sıcak asfaltın ilk örneğini sahada görmüş olduk. Bu sayede hem maliyetleri azaltıyor hem de yol hizmetlerinde daha hızlı ve daha kaliteli sürece geçiyoruz. İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı planlı şekilde, yine söz verdiğimiz gibi gerçekleştireceğiz. Osmancık'ımıza hayırlı olsun." dedi.