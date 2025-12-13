Çocukların hayallerini desteklemek için eğitim, sanat, müzik ve spor etkinlikleri düzenleyen 'Hayaller Gerçek Olsun' projesi kapsamında, Çorum Boğazkale İlkokulunda gerçekleştirilecek kitap kampanyası için Çorum'da bulunan Ankara GSB Anadolu Yurt Müdürü Zehra Kaya ve beraberindeki üniversite öğrencileri, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Bu anlamlı kampanyada yer alarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza destek veren öğrencileri tebrik eden Vali Çalgan, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.