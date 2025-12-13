Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu işbirliğinde “Kamu ve Özel Sektör Katılımı ile Harita ve Kadastro Programı Müfredat Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda müfredatların saha gerçekleri, güncel teknoloji, mevzuat değişiklikleri ve sektör beklentileri masaya yatırıldı.

Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, meslek yüksekokullarının temel misyonunun bilgi ve beceri düzeyi yüksek, uygulama yetkinliği gelişmiş ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli mezunlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çalıştayın Harita ve Kadastro programlarının eğitim–öğretim süreçlerini tüm paydaşlarla birlikte değerlendirmek, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak amacıyla planladıklarını ifade eden Maraşlıoğlu, şunları söyledi:

“Harita ve Kadastro Teknikerliği; hem kamuda hem özel sektörde doğrudan karşılığı olan, sahada ve ofiste yüksek sorumluluk gerektiren bir meslek alanı. Bu nedenle müfredatımızın; teknoloji, mevzuat ve çalışma yöntemleri açısından güncel, öğrenciyi üretime ve hataları önleme ya da çözmeye yönlendiren şekilde uygulama ağırlıklı; ayrıca mezunlarımızın istihdamını destekleyecek biçimde yetkinlik temelli olması da büyük önem taşıyor.”

Çalıştayın farklı paydaşları aynı platformda buluşturduğunu belirten Maraşlıoğlu, “Kamu ve özel sektör temsilcilerimiz, mezunlardan beklentilerini açıkça ifade edecek, akademisyenlerimiz, ders hedeflerini ve içeriklerini değerlendirecek, ortaya çıkan görüşler doğrultusunda müfredat güncelleme, içerik iyileştirme ve gerekirse yeni ders veya modül ekleme gibi somut adımlar planlanacaktır” dedi.

Çorum Harita Mühendisleri Odası Temsilcisi Fatih Ateş ise çalıştayın düzenlenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı yaptığı konuşmada, çalıştayın geleceğin sektör temsilcileri olacak öğrencilerimiz adına çok faydalı olduğunu belirterek, “Buradan alacağınız tüm bilgiler meslek hayatınızda karşınıza çıkacak. Biz sizlerden beklenen bilgi ve beceriye sahip olmanız için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hem çalıştayımızın başarılı ve faydalı geçmesini hem de öğrencilerimize ve sektöre katkı sağlamasını diliyorum” şeklinde kaydetti.

