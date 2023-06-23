MURAT KARASU

Eski stadyum ve sentetik sahaların bulunduğu alana Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Spor Temalı Millet Bahçesi’ne yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Davacı açan Av. Teoman Şahin karara uyulmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

ŞAHİN: BELEDİYE ÇALIŞMAYI DURDURMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Davayı açan Av. Teoman Şahin, “Amatörlerin spor sahalarını imha eden, Çorum Belediye Başkanı’nın Millet Bahçesi projesini İdare Mahkemesi durdurdu. Çorum İdare Mahkemesi’ne açmış olduğum 2023-56 Esas sayılı davada İdare Mahkemesi Heyeti bilirkişi raporlarına uyarak yürütmeyi durdurma kararı verdi” dedi.

Karara uyulmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını belirten Şahin, “Hukuk tanımaz ve güç zehirlenmesi yaşayan Belediye Başkanı söz konusu alandaki çalışmaları durdurmazsa mahkeme kararına uymamaktan savcılığı suç duyurusunda bulanacağım. Çok geç çıkmış bir karar ama yinede siyasilere ibret olur umarım” diye konuştu.

YAĞBAT: SPORA BÖYLE HİZMET EDİLMEZ

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise bilirkişinin projedeki bazı eksikleri tesbit ederek böyle bir karar verdiğini ifade ederek, “Belediye olarak bu eksikleri gidererek projeyi tamamlayayacağız ancak spora böyle hizmet edilmez” açıklamasında bulundu.

Spor Temalı Millet Bahçesi projesine karşı çıkmanın mantığını anlamakta zorluk çektiğini dile getiren Yağbat, “Biz sahaların yerine çok daha modern iki tanesini yaptık amatörlerin hizmetine sunduk. Üçüncüsü içinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor en kısa sürede yapımına başlayacağız. Yapımı devam eden ve yeni başlayacaklar ile amatör sporun gelişimi için elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Alınan bu kararı henüz Belediye’ye tebligat gelmeden büyük bir zafermiş gibi yayınlayanlar bugüne kadar amatör spor için ne yapmışlar gerçekten merak ediyorum. Mahkemenin projede belirlediği eksikleri gidererek Millet Bahçesi’ni Çorumluların hizmetine sunacağız. Sadece Çorum halkı biraz geç bu tesisten yararlanacak ve kaybeden Çorumlular olacak” ifadelerini kullandı.