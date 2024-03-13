Çorum'un İskilip ilçesinde 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Suluğu' projesi kapsamında hayvancılıkla ilgilenen 57 üreticiye 500 adet şamandıralı suluk ve gerekli donanım desteği ile Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 28 üreticiye 30 adet suluk dağıtıldı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hayvancılığın geliştirilmesi, hayvanların temiz suya ulaşımının sürekliliğinin sağlanması ve bu şekilde verimin arttırılması amacıyla hazırlanan “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Suluğu projesi kapsamında ilçede tören düzenlendi.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'daki hayvan varlığından ve bu miktarın önemli bir kısmının İskilip ilçesinde bulunduğundan bahsetti.

Göktekin, çiftçilerin talepleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla devletin teşviklerinin devam edeceğini söyledi.

Tören sonunda toplam maliyeti 294 bin 500 lira değerindeki proje kapsamında üreticilere sulukları dağıtıldı.