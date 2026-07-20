2023 yılında Ortaköy ilçesinde başlayan doğal gaz altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya inen Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, doğal gaz firmasının taşeron yetkilileri ve saha ekiplerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Başkan İsbir, doğal gaz yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "2023 yılında başlayan doğal gaz çalışmalarımız kapsamında firma, ilçemizde 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Aynı dönemde ilçemizdeki doğal gaz şebeke uzunluğu 22 kilometreye ulaşacak. 2026 yılı sonu itibarıyla 750 abonemizin doğal gaza kavuşmasını ve ilçe genelindeki doğal gaz kullanım oranının yüzde 96 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Geriye kalan bölgelerdeki çalışmalar ise 2027 yılı içerisinde tamamlanacak ve ilçemizde doğal gazla ilgili herhangi bir eksiklik kalmayacak." dedi.

Başkan İsbir, doğal gaz hizmetinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür ederek, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında katkıları bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, sorunların çözümünde büyük destek veren Ulaştırma Bakanımıza, süreci yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Sayın Yakup Alar'a ile AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bu büyük hizmetin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaköy'de devam eden doğal gaz çalışmaları tamamlandığında, ilçedeki hanelerin büyük bölümü modern ve çevre dostu enerji hizmetinden faydalanabilecek.