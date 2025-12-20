Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca “Sıcak Yuvam Projesi” hayata geçiriliyor.

145 HANEYE DOĞALGAZ YARDIMI YAPILIYOR

Proje kapsamında kış döneminde artan doğalgaz giderleri nedeniyle ısınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan dar gelirli haneler ile yaşlılık, kronik hastalık veya engel durumu nedeniyle ısınmaya hassas bireylerin temel yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve doğalgaz kullanan 145 haneye merkezi doğalgaz yardımlarına ek olarak 4 ay süreyle hanebaşı aylık 1.250 TL nakdi destek sağlanacak.

MALİYETİN TAMAMINI VAKIF KARŞILAYACAK

Kaymakam Mutlu Köksal’ın başkanlığında faaliyetlerini yürüten Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca “Sıcak Yuvam Projesi'nde maliyetin tamamı Sungurlu Sosyal Yardımlaşma Vakfı bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların doğalgaz giderlerinden kaynaklanan yükün hafifletilmesi, kış aylarını daha güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.