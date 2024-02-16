Çorum'un Kargı ilçesinde Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından domuzlara karşı sürek avı düzenlenecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Müdürlüğümüz; ekili tarım arazileri ile bahçelerde hasara neden olan yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında, 18 Şubat Pazar Günü, İlçemiz İmambey, Bahçelievler ve Mihrihatun Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Ağaçarası Mevkiinde sürek avı düzenleyecektir." denildi

Av süresince ilgili arazilere ve çayır alanına giriş yasaklandı.