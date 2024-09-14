Çorum'un Kargı ilçesindeki Boyabat Baraj Gölü’nde sahipsiz balık ağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kargı’da Boyabat baraj gölünde amatör ve ticari avcılık kapsamında Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ticari avcılık kapsamında ağların markalanması işlemleri kontrol edilirken, izinsiz olarak ticari avcılık yapan kişilerin ağlarına el konuldu ve ilgili talimatlara uymayan kişilere idari yaptırım uygulandı.