Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak’a Şişme Savak Projesi temeli törenle atıldı.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, , Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Proje ile Kızılırmak’ta tekne gezileri, kano, jetski gibi su sporları yapılabilecek.

Kızılırmak sahili estetik bir görünüme kavuşturulacak. Ayrıca yeni ticaret ve etkinlik alanları oluşturulacak.